Kayseri'de feci olay: 1,5 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olay, mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğdu. Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki M.E.A., henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden aile ve çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, küçük M.E.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.