Kayseri'de feci olay: 1,5 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda, 1,5 yaşındaki M.E.A. isimli çocuk 5. kattan aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayseri'de feci olay: 1,5 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olay, mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğdu. Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki M.E.A., henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden aile ve çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, küçük M.E.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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