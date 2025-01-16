Kayseri'de firari FETÖ hükümlüleri yakalandı

Kayseri'de, haklarında "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüleri yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ve daha önce ihraç edilen komiser yardımcısı Y.Ş'nin saklandığı adresi tespit etti.

Hükümlüler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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