Kayseri'de Korkutan Yangın! Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kayseri'de 5 katlı bir binanın alt katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına aldı.
Kayseri'de Merkez Melikgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Türkmen Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın alt katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen çocuklar ve kafesteki bir kuş kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı