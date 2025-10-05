Kayseri’de patlıcan közlerken ormanı yaktı!

Kayseri’nin Talas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İddiaya göre, Çaybağları mevkiinde patlıcan közleyen bir kişi dikkatsizlik sonucu yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki villalara sıçramaması için büyük çaba harcanırken, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

YANGINI ÇIKARAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda yangını çıkaran kişinin A.E. (47) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheli A.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

