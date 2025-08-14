Kaza süsüyle pusu kurdular: Esnafı silahla alıkoyan çete çökertildi!

Gaziantep'te organize şekilde esnafları araçla takip ederek kaza süsü veren, silahla alıkoyan ve zorla senet imzalatmaya çalışan 9 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonla organize suç örgütünü ortaya çıkardı. Şüphelilerin, farklı tarihlerde kentte esnaflık yapan kişileri organize şekilde araçlarla takip ettiği, trafik kazası süsü vererek mağdurları durdurduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre şüpheliler, kazadan sonra karşı tarafın aracına binerek silahla alıkoyma, iş yerlerini kurşunlatma ve zorla senet imzalatma gibi eylemler gerçekleştirdi. Olaylar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin kaza sonrası mağdurların araçlarına binme anları, mağdurlara bırakılan notlar ve düzenlenen operasyonun görüntüleri yer aldı.

