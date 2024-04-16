Kaza yapan sürücü olay yerini terk etti!
Kaza, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarparak devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti.
Meydan Mahallesi’nde kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarpan sürücünün kimliği henüz belirlenemedi. 06 CRM 736 plakalı otomobilin sürücüsü kaza yerini terk etti.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini belirledi.
Otomobil, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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