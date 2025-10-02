Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi: Kriz kapıda!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’a su temin eden barajın seviyesi temmuz ayından itibaren hızla azalmaya başladı. Nisanda yüzde 97,41 olan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 1,98’e kadar geriledi.

Barajın bazı bölgelerinde su tamamen çekilirken, zeminde derin çatlaklar oluştu. Hatta bazı noktalarda büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

“ÇOK BÜYÜK SUSUZLUK VAR”

Aksicim Köyü muhtar azası Coşkun Duran, kuraklığın etkilerini şu sözlerle anlattı:

“Şu an çok büyük susuzluk var. Baraj eski dere yatağına döndü, dere yatağı bile çok az akıyor. Her gelen bu duruma şaşırıyor. Yağış alamadığı için bu noktadayız. Bu yıl son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor, barajımızdan da bu açıkça görülüyor.”

İstanbul Barajlarında Son Durum (2 Ekim 2025)

İstanbul’un genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla %28,1 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı: %19,34

Darlık Barajı: %43,02

Elmalı Barajı: %50,52

Terkos Barajı: %34,95

Alibey Barajı: %16,57

Büyükçekmece Barajı: %32,52

Sazlıdere Barajı: %30,67

Istrancalar Barajı: %21,45

Kazandere Barajı: %1,81

Pabuçdere Barajı: %16,10