Valilik uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Açıklamada ayrıca Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli’nin güney ve batısı) kuvvetli yağışların beklendiği, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların görüleceği ifade edildi.

Yağışlarla birlikte güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı vurgulanırken, rüzgar hızının yer yer saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği kaydedildi.

Valilik, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.