Keçiören’de heyelan tehlikesi: Önlem eksikliği can aldı

20 Kasım Çarşamba günü, heyelan riski taşıyan bölgede meydana gelen bir olayda, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan R.Ç. hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, olayın önlenebilir olduğunu, ancak alınmayan önlemler yüzünden bu trajedinin yaşandığını savunuyor.

Tahliye edilen binaların bulunduğu mahallede yaşayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek, "Heyelan tehlikesi devam ediyor, yeterli tedbir alınmadığı sürece can kayıpları sürebilir" uyarısında bulunuyor. Mahallede oluşan gergin atmosfer, yetkililerin harekete geçerek uzun vadeli çözümler üretmesini gerektiriyor.

"HER GÜN RİSK ALTINDAYIZ"

Toprak kaymasının yaşandığı alana 5 metre mesafede bulunduğunu söyleyen Ömer Gökmeşe, "Heyelan felaketi sonrası bazı binalar boşaltıldı, ancak toprak kayması sürüyor. Binamız sınırda ve her gün risk altındayız. Üç dört okulun yer aldığı bu bölgede çocuklar karanlıkta tehlikeyi fark etmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu çevrede 28 bina daha bulunuyor. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bize bunun için yardım edilmesi lazım. Altımız boş, her gün toprak kayıyor. Bize yardım edilmesi ve bu binaların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Burada herhangi bir önlem yok, kendi halimize terk edildik” dedi.

"UYUŞTURUCU KULLANIM ALANINA DÖNDÜ"

Bölgede yaşayan ve toprak kaymasının ardından boşaltılan binaların tehlikeli bir hal aldığını belirten Yasin Bor ise, "9 ay önce meydana gelen heyelan sonrası bazı binalar boşaltıldı. Ancak burada herhangi bir düzenleme yapılmadı. Her gün çatlaklar artıyor, toprak kaymaya devam ediyor. Çocuklar ve meraklı vatandaşlar buraya geliyor. Hatta burası uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası haline geldi. Akşam vakitlerinde burası çok tehlikeli oluyor. Etrafta hiçbir güvenlik önlemi yok. İnsanlar korku içinde yaşıyor, sürekli bir şey olacak diye tetikteyiz. Merak eden vatandaşlar geliyor, onlar için de tehlike arz ediyor. Uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu burası” dedi.

"TEDBİRSİZLİKTEN ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Çocukluk arkadaşını kaybettiğini aktaran bir mahalle sakini de, “Benim çocukluk arkadaşım buradaki yetersizlikten, tedbirsizlikten dolayı hayatını kaybetti. Zaten görme kaybı vardı kardeşimizin, biraz zayıf görüyordu. Gece karanlığında bu uçurumdan aşağı düşüp hayatını kaybetti. Yani biz buraya yeterli bir önlem istiyoruz. Yetkililerin bu sorunla acilen ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.