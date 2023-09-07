Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 Kira yardımı kaç TL oldu?

Kentsel dönüşümün etkileri İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlere yayılmış durumda. Yer yer deprem riski taşıyan evler yıkılmakta ve yerine kentsel dönüşüm projelerine katılmakta. Bunun yanında kentsel dönüşüme katılanlara kira yardımı verileceği de açıklandı. Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 de ne oldu? Kimler kira yardımından faydalanabiliyor. Kira yardım şartları nelerdir? Gibi sorularınız için haberimizi detaylıca takip edebilirisiniz!

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2023

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kentsel dönüşüm kira yardımı ile ilgili şöyle bir açıklaması oldu:

— "İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar, 3+1'de 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak. Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz. İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz."

KİRA YARDIMI KAÇ TL OLDU?

"Yarısı Bizden" kampanyasını açıklayan Cumhurbaşkanı sözlerine İstanbul'daki kira yardımı düzenlemeleriyle devam etti:

— "İkinci müjdemiz, kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını, 3 bin 500 lirada 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun, İlk Arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz"

Kira yardımı için ikamet ettiğiniz yerin riskli bölgede veya kentsel dönüşüm kapsamında olması gerekmekte. Bu şartları sağlamanız durumunda kira yardımı talep edebilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.