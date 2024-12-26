Keser ve bıçaklarla birbirlerine girdiler! Zonguldak'ta iki grup arasında kavga

Zonguldak'ta aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Olayın meydana geldiği adres, Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.