Kestane üreticiye kazandıracak mı? Aydın'da kestane hasadı sorunlarla başladı

Fiyat düşük, hastalık baş gösterdi, tarım işçisi bulunamıyor, yevmiyeler çok yüksek. Kestane üreticisi hasada birçok sorunla başladı.

Aydın Nazilli'de kestane bahçeleri hareketlendi. Çiftçi zarar mı edecek kar mı sezon sonu belli olacak. Ancak gidişat iyi değil.

Kestaneyi daldan düşüren çırpıcıların ücreti 3 bin 500, toplayıcılarınsa bin 500 lira. Kestanenin alış fiyatı piyasada 120-130 lirasında... Bu rakamlar girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiye daha da zarara uğratacak.

Ağaçlardaki kanser hastalığı ve gal arısı zararlısı da verimi olumsuz etkiliyor.

Çiftçi 200-250 lira arasında ürününü satmak istiyor, aksi halde kazanamayacağını düşünüyor.