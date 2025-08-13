Kimyasal buhar fabrika işçilerini zehirledi! İşçiler hastaneye kaldırıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada, kimyasal karışım sırasında ortaya çıkan buhardan etkilenen 3 işçi fenalaştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaplama ve ısı ürünleri üretimi yapılan fabrikada meydana gelen olayda, işçilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. Kimyasal buhara maruz kalan işçilere olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.