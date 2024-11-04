Kırıkkale'de feci kaza! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Kırıkkale'de feci kaza! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de feci kaza! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı. Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ramazan Kiday idaresindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 23. kilometresinde köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte duran Soner Sarıtaş'ın (37) kullandığı 34 UB 2511 plakalı otomobile çarptı.

KIRIKKALE'DE FECİ KAZA

Bu sırada Bilal Koçak yönetimindeki 40 ABG 370 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Sarıtaş ile araçlardaki Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Sarıtaş ile Fatih ve Lütfi Karakuş yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Soner Sarıtaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

kırıkkale
Günün Manşetleri
"ESAD normalleşmeye hazır değil"
Çorum'da binada büyük patlama
46. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları
Bir haftada milyonlarca araç denetlendi
Malatya'da şiddetli deprem
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
Van'da kan donduran olay
Hamas'tan ateşkes açıklaması
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor! Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor!
Sinemaseverlere müjde! Bu hafta vizyonda 5 yeni film var Sinemaseverlere müjde! Bu hafta vizyonda 5 yeni film var
Sivas'ta korkunç olay Sivas'ta korkunç olay
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem