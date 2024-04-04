Kırıkkale'de feci kaza! 2 otomobil çarpıştı

Kırıkkale'de feci bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin Kıbrıs Caddesi'nde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de feci kaza! 2 otomobil çarpıştı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Kırıkkale'de feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kıbrıs Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. idaresindeki 71 BE 981 plakalı otomobil, S.B'nin kullandığı 46 ABS 049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar köprü duvarına çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü S.B. ile aynı araçtaki S.S. yaralandı. Ekiplerce çıkarılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kırıkkale # trafik kazası
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