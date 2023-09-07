Kırklareli'nde selde 3.gün! Kayıp 1 kişi hala aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada bölgesinde yaşanan sel felaketinin 3'üncü gününde de aramalar sürüyor. Şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 1 kişi ise halen bulunamadı. Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle kayıp Ahmet Baki Şimşek aranıyor.

KIRKLARELİ'NDE SELDE 3.GÜN! KAYIP 1 KİŞİ HALA ARANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.