Kırklareli'nde selde 3.gün! Kayıp 1 kişi hala aranıyor

Kırklareli'nde yaşanan selin 3'üncü gününde kayıp 1 kişi aranıyor. Kayıp şahsın bulunması için arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda asker de sahada arama faaliyetlerine katıldı.

Kırklareli'nde selde 3.gün! Kayıp 1 kişi hala aranıyor
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada bölgesinde yaşanan sel felaketinin 3'üncü gününde de aramalar sürüyor. Şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 1 kişi ise halen bulunamadı. Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle kayıp Ahmet Baki Şimşek aranıyor.

Kırklareli'nde selde 3.gün! Kayıp 1 kişi hala aranıyor - Resim : 1

KIRKLARELİ'NDE SELDE 3.GÜN! KAYIP 1 KİŞİ HALA ARANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.

Kırklareli'nde selde 3.gün! Kayıp 1 kişi hala aranıyor - Resim : 2

Kırklareli'nde selde 3.gün! Kayıp 1 kişi hala aranıyor - Resim : 3

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# Kırklareli # sel felaketi # kayıp # arama kurtarma
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