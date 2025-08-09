Kırmızı bayrak dikildi: 4 şehirde denize girmek yasaklandı!

Artvin, Düzce, Kocaeli ve Trabzon’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

DÜZCE (Akçakoca)

Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Kaymakamlık, sahillerde can güvenliği için yasağın uygulandığını duyurdu. Cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarıyor.

TRABZON

Trabzon Valiliği, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle il genelinde bugün denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Valilik, olası boğulma vakalarının önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararın alındığını bildirdi.

KOCAELİ (Kandıra)

Kandıra Kaymakamlığı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girmeyi yasakladı. Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda bugün yüzmek yasak olacak. Vatandaşlara yasağa uymaları çağrısı yapıldı.

ARTVİN

Artvin Valiliği, bugün ve yarın il genelinde denize girmeye izin verilmeyeceğini duyurdu. Meteoroloji verilerine göre dalga yüksekliği yer yer 3 metreye kadar ulaşacak, kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Yetkililer, can ve mal güvenliği için vatandaşlara 2 gün boyunca denizden uzak durma uyarısında bulundu.