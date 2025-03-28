Kırmızı et fiyatları durdurulamıyor! Yine zam geldi

Ramazan öncesinde yükselişe geçen kırmızı et fiyatları, son günlerde daha da hızlandı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin geçen hafta açıkladığı fiyatlara göre, dana karkas etin kilogram fiyatı 20 lira artmıştı, ancak son 10 günde bu artış 50 liraya ulaştı.

Dana karkas etin kilogram fiyatı şu an:

En düşük: 445 lira

En yüksek: 480 lira

kıyma 900 liraya dayandı!

Perakende kıyma fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Şu anda kıymanın kilogram fiyatı 750 ile 900 lira arasında değişiyor.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, yılbaşından bu yana kasap esnafının satışlarının yüzde 50 düştüğünü belirtti.

Tüfekci, "Şubat ayında İstanbul'da 28 kasap dükkanı kapandı. Buna karşılık yeni açılan kasap sayısı sadece dört. Mart ayına dair rakamlar ise henüz belli değil" diyerek sektörün içinde bulunduğu zorluğu vurguladı.

Et fiyatlarındaki artışın devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, vatandaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle kırmızı et tüketmekte zorlanıyor.