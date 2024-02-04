Kırşehir'de bekçiye bıçaklı saldırı

Kırşehir'de göğsünden bıçakla yaralanan bekçi ağır yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

Kırşehir'de bekçiye bıçaklı saldırı

Kırşehir'de bekçi saldırıya uğradı. Mesaide olmayan bekçi B.Y. Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. ve yanındaki 2 kişiyi uyardı.

Söz konusu kişiler, uyarının ardından olay yerinden ayrılan bekçiyi takip ettiler. Bekçi ve 3 kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda K.B. bekçiyi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan bekçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırgan K.B. ise kısa sürede yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kırşehir # bekçi # saldırı
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