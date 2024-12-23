Kırşehir'de feci trafik kazası
Kırşehir'in Mucur ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mucur-Karahasanlı köyü bağlantı yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Osman T. yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil, Mustafa A. idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle otomobildeki 75 yaşındaki Hasbiye T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı