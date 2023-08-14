Kırşehir'de gündüz başlayan orman yangını büyüdü! Tehdit altındaki askeri kışla tedbir amacıyla boşaltıldı
Kırşehir'de kamp alanında çıkan yangın büyüdü. Yangının tehdit ettiği Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı kamp alanında çıkan yangın devam ediyor. Büyüyen yangının tehdit ettiği Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası tedbir amacıyla boşaltıldı.
Hirfanlı kamp alanında gündüz saatlerinde çıkan ot yangını büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, devam eden yangın nedeniyle bir dönem Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası tedbir amacıyla boşaltıldı. Güvenlik tedbirlerinin üst düzeye çıkarıldığı alanda jandarma ekipleri araç geçişlerine izin vermiyor.
Öte yandan alevlere müdahale etmek için bölgede helikopter de çalışmalara başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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