Kırşehir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırşehir'de korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Savcılı yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, domates serasına giden işçileri taşıyan 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.