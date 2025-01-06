Kırşehir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kırşehir'de yoğun sisin etkili olduğu Savcılı yolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.
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Kırşehir'de korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Savcılı yolu üzerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, domates serasına giden işçileri taşıyan 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı