Kış Bu Sene Erken Geldi! Ağrı ve Kars'a Kar Yağdı

Yurda kış erken geldi. Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar, Erzurum'da sis etkili oldu.

Kış Bu Sene Erken Geldi! Ağrı ve Kars'a Kar Yağdı

Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkisiyle 3500 metre yüksekliğe sahip Aladağlar'daki Koçbaşı Tepesi ve 3433 metre yüksekliğindeki Kösedağ ile çevresi beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi. İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle ev ve kahvehanelerde sobalar yanmaya başladı.

Erzurum'da sağanağın ardından sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Mehmetçik'ten Kritik Hava Harekâtı! 22 Hedef İmha EdildiMehmetçik'ten Kritik Hava Harekâtı! 22 Hedef İmha EdildiGündem
# kış # kar # Hava durumu # kars # ağrı
Çok Okunanlar
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi?
Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi?
AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler...
AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler...
Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? 5 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...
Dolar, euro ve sterlin güne nasıl başladı? 5 Ekim 2023 için güncel alış ve satış fiyatları...
Öne Çıkanlar Ankara Patlaması'nın Perde Arkasından Çok Önemli İsimler Çıkacak! | Emin Gürses Ankara Patlaması'nın Perde Arkasından Çok Önemli İsimler Çıkacak! | Emin Gürses Kira Sözleşmesi Otomatik Yenilenir Mi? Kira Sözleşmesi Otomatik Yenilenir Mi?