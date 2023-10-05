Kış Bu Sene Erken Geldi! Ağrı ve Kars'a Kar Yağdı

Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkisiyle 3500 metre yüksekliğe sahip Aladağlar'daki Koçbaşı Tepesi ve 3433 metre yüksekliğindeki Kösedağ ile çevresi beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi. İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle ev ve kahvehanelerde sobalar yanmaya başladı.

Erzurum'da sağanağın ardından sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.