Kitap okurken vuruldu, 3.5 ay dayanabildi: 9 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Olay, 11 Mayıs gecesi Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin damında ders çalıştığı sırada Mehmet, bir anda başına isabet eden yorgun mermiyle yere yığıldı. Ailesi tarafından hızla hastaneye götürülen küçük çocuk, yapılan muayenede yorgun mermiyle yaralandığı belirlenerek yoğun bakım servisine alındı. Ne yazık ki üç buçuk aylık tedavi süreci sonunda Mehmet Yeşilay hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınlarına teslim edilen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.