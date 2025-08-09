Kıvanç Tatlıtuğ acil çağrı yaptı: Çalışmalar için sahaya indi

Edinilen bilgilere göre, ‘Graywolf’ isimli tekne 5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter, dalış timleri ve yüzer unsurlarla yürüttüğü aramalarda Yukay’a henüz ulaşılamadı. Yapılan incelemede tekne motorunun seri numarasının Yukay’a ait tekneyle eşleştiği tespit edildi. Parçalanan tekne Ekinlik Adası’na çekilerek karaya çıkarıldı ve bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kaptanın gemisinde, çarpışma ihtimaline işaret eden sürtme izleri tespit edildi. Radar kayıtlarında geminin Marmara Adası açıklarında geri manevra yaptığı ve ardından Yalova açıklarında demirlediği belirlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Erdek’te arama çalışmalarına katılarak Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı ve drone ile havadan tarama gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından da yardım çağrısı yapan Tatlıtuğ, bölgede yaşayanlardan belirli alanlarda arama yapılması için destek istedi.

Olay günü Yukay’ın, Yunanistan’da Tatlıtuğ Ailesi ile tatilde olan Yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için yola çıktığı öğrenildi. Aramalar, Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve balıkçı teknelerinin desteğiyle denizden ve havadan sürüyor.