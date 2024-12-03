Kızılırmak Nehri buz tuttu! Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

Sivas'ta soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Öte yandan, Altınyayla ilçesi, dünün ardından bugün de gece sıfırın altında 23 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kızılırmak Nehri buz tuttu! Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
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Yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Sivas'ta da yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı oldukça düşerken soğuk hava nedeniyle İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğriköprü mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sivas'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Şehirde soğuk hava, kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kızılırmak Nehri buz tuttu! Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor - Resim : 1

ALTINYAYLA, TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ OLDU

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, dünün ardından bugün de gece sıfırın altında 23 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Altınyayla'yı, sıfırın altında 22,9 derece ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü beldesi takip etti.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 22,5, Bayburt Altıntepe'de 21,6, Erzurum'un Çat ve Sivas'ın İmranlı ilçelerinde 21,5, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu Mahallesi'nde 21,3 derece ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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