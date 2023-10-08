Knidos Antik Kenti Tarihe Işık Tutuyor! Görkemli Yapılar Ayağa Kaldırılıyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti'nin görkemli yapıları, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor.

Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde özel konumu, geçmişte birçok ünlü bilim insanına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Knidos Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarda çalışmalar yürütülüyor.

Dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti'ne karadan ve denizden ulaşılabiliyor.

Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her yıl çok sayıda ziyaretçi tarihi kenti ziyaret ediyor.