Knidos Antik Kenti Tarihe Işık Tutuyor! Görkemli Yapılar Ayağa Kaldırılıyor

Muğla'daki Knidos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. 2 bin 600 yıllık kentteki çalışmalar sayesinde tarihin bilinmeyenleri aydınlatılacak.

Knidos Antik Kenti Tarihe Işık Tutuyor! Görkemli Yapılar Ayağa Kaldırılıyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti'nin görkemli yapıları, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor.

Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde özel konumu, geçmişte birçok ünlü bilim insanına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Knidos Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarda çalışmalar yürütülüyor.

Dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti'ne karadan ve denizden ulaşılabiliyor.

Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her yıl çok sayıda ziyaretçi tarihi kenti ziyaret ediyor.

Soğuk Hava Etkisini Artırdı!Soğuk Hava Etkisini Artırdı!Yurt
# antik kent # kazı çalışmaları # restorasyon
Çok Okunanlar
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesilecek! BEDAŞ kesintinin bitiş saatini duyurdu!
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesilecek! BEDAŞ kesintinin bitiş saatini duyurdu!
İSKİ açıkladı: Barajlarda su yeniden azaldı! Su oranı kaça düştü?
İSKİ açıkladı: Barajlarda su yeniden azaldı! Su oranı kaça düştü?
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
Öne Çıkanlar Filistin'de Neler Oluyor? Mehmet Yuva Tüm Çıplaklığıyla Gerçekleri Anlatıyor! Filistin'de Neler Oluyor? Mehmet Yuva Tüm Çıplaklığıyla Gerçekleri Anlatıyor! Tezgahta kilosu 250 lira oldu! Tezgahta kilosu 250 lira oldu!