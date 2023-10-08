Soğuk Hava Etkisini Artırdı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düştü. Araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü. Soğuk hava nedeniyle Acısu ormanlık alanı kırağıyla beyaza büründü.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma yaşandı. Ardahan Köprüsü'ndeki örümcek ağları da kırağı ile beyaza büründü. İl genelinde etkisini gösteren sis ve kırağı, güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

Meteoroloji'den Pazartesi İçin Uyarı Geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Pazartesi kuzey kesimlere soğuk hava inecek. Hissedilen sıcaklığın 10-12 derece azalacağı ifade edildi.

İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.