Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava koşulları ile ilgili raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda, yarın için bazı bölgelere fırtına uyarısında da bulunuldu.

Doğu Karadeniz'de Fırtına Etkili Olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınanın kısa süreceği ve öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.