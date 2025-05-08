Kocaeli'de acı olay: 15 yaşındaki çocuk yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde meydana gelen olay, çocuklar ve silahların ne kadar tehlikeli bir kombinasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. E.N.D. (15), eniştesine ait tabancayı arkadaşı E.Ş.’ye göstermek amacıyla gizlice saklandığı yerden aldı.

TABANCA KAZARA ATEŞ ALDI

E.N.D'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu E.Ş. ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan E.N.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.