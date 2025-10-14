Kocaeli’de aile içi kavga kanlı bitti: Baba yanlışlıkla kızını vurdu, aynı silahla intihar etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşanan aile içi tartışma, korkunç bir olaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, olay Atatürk Mahallesi 323. Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Evdeki gerginlik kısa sürede büyüyünce, Yıldız sinirlerine hakim olamayarak eline bir tabanca aldı. O sırada yaşanan kargaşada Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’a ateş etti.

Mermi genç kızın karnına isabet etti. Meltem Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, babası yaşadığı panik ve pişmanlıkla aynı silahı başına dayayarak tetiğe bastı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AMELİYATA ALINDI

Silah seslerini duyan diğer aile bireyleri ve komşular büyük panik yaşadı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karnından vurularak ağır yaralanan Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Olayda kullanılan tabanca emniyet güçleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı.