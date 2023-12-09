Kocaeli'de Kimyasal Deposu Yandı! 47 Araç, 130 Personelle Müdahale Ediliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kocaeli'de Kimyasal Deposu Yandı! 47 Araç, 130 Personelle Müdahale Ediliyor
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan lojistik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin, zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangında Can Kaybı Yaşanmadı

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere, deponun bulunduğu alanın 21 bin metrekareyi kapsadığını belirterek, "İlk andan itibaren devletimizin tüm kurumları başta AFAD ve itfaiye olmak üzere tedbirleri aldılar." dedi.

Vali yardımcıları ve Belediye Başkanı'nın da bölgeye geldiğini aktaran Özyiğit, "Tedbirleri arkadaşlarımız etrafa sıçramayacak şekilde aldılar çünkü müdahaleyle söndürme ihtimali çok yok. O nedenle çevre fabrikalara, tesislere yangın ulaşmayacak. Yangının kendiliğinden sönmesini bekliyoruz. Müdahaleyle kimyasal ürün olduğu için söndürme ihtimali çok yok." diye konuştu. Özyiğit, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadığını, içeride çalışanın bulunmadığını aktararak, depoda bulunan 2 bekçinin dışarı çıktığını kaydetti.

Yangına 47 Araç 130 Personelle Müdahale Ediliyor

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yangına 47 araç, 130 personelle tüm ekiplerin katılımıyla müdahale edildiğini söyledi. Müdahalenin öncelikle yangının çevreye sıçramaması yönünde olduğunu dile getiren Büyükgöz, şöyle devam etti:

- Ancak kimyasal olduğu için de ani söndürme imkanı yok. Mal sahiplerinden aldığımız bilgiye dayalı olarak gaz oluşturup zehirli hale gelen herhangi bir durum söz konusu değil. O anlamda çevrede meskun mahalleleri rahatsız edecek bir durum meydana gelmeyecek. Reçine özellikli malzemelerin olduğu daha çok ifade edilmiş durumda. İnşallah öğlene doğru tamamen söndürülmüş olacağını tahmin ediyoruz.

Kocaeli Valisi'nden Açıklama Geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangının çevreye sıçramaması için tedbirlerin alındığını bildirdi. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde lojistik palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Barış Mahallesi'ndeki lojistik deposunda, sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibinin sevk edildiği bölgede ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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