Kocaeli'de orman yangını paniği: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilirken, Vali İlhami Aktaş vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılma riski sürüyor.

Kocaeli'de orman yangını paniği: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Suludere Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, bölgedeki rüzgarın şiddeti söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangın alanında incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

YANGINA HELİKOPTERLER VE KARADAN MÜDAHALE

Yangının çıkmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri de havadan destek vererek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının ormanlık alanda hızla yayılmasını önlemek için çevre köylere de uyarı yapıldı.

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.” dedi. Rüzgarın yangının yayılma riskini artırdığına dikkat çeken Aktaş, “Bölgedeki vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz.” çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

orman yangını kocaeli
