İBB soruşturmalarında tutuklananların yakınlarından sert tepki: “Adalet suskun, biz haykırıyoruz!”

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Tutukluların aileleri ve adalet talep edenler olarak yan yana ve omuz omuza durmaya devam ediyoruz.” dedi.

Tutuklu yakınlarının oluşturduğu “Aile Dayanışma Ağı” ile birlikte her hafta daha güçlü bir şekilde seslerini duyuracaklarını belirten Dilek İmamoğlu, “Hep birlikte burada haykıracağız. Çünkü biz, birlikte iyileşmenin, birlikte değişmenin mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizde maalesef adalet suskun. Gelin bu sessizliği buradan başlayarak hep birlikte bozalım.” ifadelerini kullandı.

“TUTUKSUZ YARGILAMA ÖNCELİK OLMALI”

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe ise, “Yargılamanın adalete uygun olarak yapılmasını talep ediyor ve bekliyoruz.” dedi.

Özellikle sağlık sorunları yaşayan tutukluların, dava sonuçlanana kadar evlerinde, ailelerinin yanında sağlık hizmeti almalarının sağlanmasının temel öncelik olması gerektiğini vurgulayan Bahçetepe, tutuksuz yargılama çağrısında bulundu.

Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılarak destek verdi. Eylemde, bazı tutuklu yakınları da söz alarak duygularını paylaştı ve yargılamaların adil bir şekilde yürütülmesi talebini yineledi.

Saraçhane Parkı’ndaki açıklamada sık sık “Adalet istiyoruz”, “Tutuksuz yargılama haktır” sloganları atıldı. Aile Dayanışma Ağı’nın her hafta aynı yerde toplanarak süreci yakından takip etmeye devam edeceği belirtildi. Açıklamalar sırasında olaysız geçen eylem, alkışlarla sona erdi.