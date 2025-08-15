İBB soruşturmalarında tutuklananların yakınlarından sert tepki: “Adalet suskun, biz haykırıyoruz!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların yakınları, Saraçhane Parkı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla tutuklamalara tepki gösterdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB soruşturmalarında tutuklananların yakınlarından sert tepki: “Adalet suskun, biz haykırıyoruz!”
Yayınlanma:

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Tutukluların aileleri ve adalet talep edenler olarak yan yana ve omuz omuza durmaya devam ediyoruz.” dedi.

Tutuklu yakınlarının oluşturduğu “Aile Dayanışma Ağı” ile birlikte her hafta daha güçlü bir şekilde seslerini duyuracaklarını belirten Dilek İmamoğlu, “Hep birlikte burada haykıracağız. Çünkü biz, birlikte iyileşmenin, birlikte değişmenin mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizde maalesef adalet suskun. Gelin bu sessizliği buradan başlayarak hep birlikte bozalım.” ifadelerini kullandı.

“TUTUKSUZ YARGILAMA ÖNCELİK OLMALI”

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe ise, “Yargılamanın adalete uygun olarak yapılmasını talep ediyor ve bekliyoruz.” dedi.

Özellikle sağlık sorunları yaşayan tutukluların, dava sonuçlanana kadar evlerinde, ailelerinin yanında sağlık hizmeti almalarının sağlanmasının temel öncelik olması gerektiğini vurgulayan Bahçetepe, tutuksuz yargılama çağrısında bulundu.

Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılarak destek verdi. Eylemde, bazı tutuklu yakınları da söz alarak duygularını paylaştı ve yargılamaların adil bir şekilde yürütülmesi talebini yineledi.

Saraçhane Parkı’ndaki açıklamada sık sık “Adalet istiyoruz”, “Tutuksuz yargılama haktır” sloganları atıldı. Aile Dayanışma Ağı’nın her hafta aynı yerde toplanarak süreci yakından takip etmeye devam edeceği belirtildi. Açıklamalar sırasında olaysız geçen eylem, alkışlarla sona erdi.

Sel ve heyelan dehşet saçtı! Can kaybı 125’e çıktı, onlarca kişi kayıp!Sel ve heyelan dehşet saçtı! Can kaybı 125’e çıktı, onlarca kişi kayıp!Dünya
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısıDikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ibb
Günün Manşetleri
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Orman yangınları devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi