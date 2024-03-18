Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! Can kayıpları var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! Can kayıpları var!
Editör: Yağmur Biçen
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Kocaeli'de bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! Can kayıpları var! - Resim : 1

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