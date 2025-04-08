Kocaeli’de zincirleme kaza: Anadolu Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, ulaşımı felç etti. Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli’de zincirleme kaza: Anadolu Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve iki kamyonetin karıştığı zincirleme kazada yol tamamen kapandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, hem trafiği yönlendirdi hem de yaralıya müdahale etti.

Kazaya karışan araçlardan ceviz yüklü 77 AK 896 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tamamen durdu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yolun trafiğe açılabilmesi için temizlik ve araç kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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