Kocaeli’deki fabrika yangınında OSGB sorumlu müdürü tutuklandı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada OSGB sorumlu müdürü Ü.A. tutuklandı. Bilirkişi raporunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sahada etkin yürütülmediği belirtildi.
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Küresel OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği tespit edildi. Raporda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumlu müdürü Ü.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı