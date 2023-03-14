Kocasinan Belediyesi'nden örnek davranış: Türkoğlu’nda günde 16 bin ekmek dağıtıyorlar

Kardeşçe mücadele edip, depremin yaralarını sarıyorlar...



Kocasinan Belediyesi Türkoğlu’nda her gün 3 öğün sıcak yemek ve mobil fırın ile 16 bin sıcak ekmek dağıtıyor.



Vatandaşlara ekmekleri dağıtan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gönüllere dokunuyor...



Başkan Çolakbayrakdar Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğuna dikkat çekiyor..



Mobil fırından sıcak çıkan ekmekleri dağıtan Başkan Çolakbayrakdar’a dualar eden Türkoğlu’ndaki vatandaşlar ise ekmeğin çok lezzetli olduğunu dile getiriyor.