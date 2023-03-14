Konya’da kaçak telefon operasyonu

Operasyonun merkezi Konya’nın Meram ilçesi…



İlçede gümrük kaçağı telefonlar sattığı öğrenilen iş yerine ekipler tarafından operasyon düzenlendi.



Düzenlenen operasyonda 29 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. 1 akıllı saat, 3 akıllı kulaklık ve 105 telefon aksesuarı da saklanılan yerde bulundu.



Gümrük kaçağı telefonların merdiven korkuluğunun arkasına yerleştirildiği tespit edildi. Şüphelinin duvar görünümlü ahşap bölmede telefonları sakladığı ortaya çıktı.



Şüphelinin kaçak telefonları farklı adreslerden kargoyla getirttiği anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.