Konya’da kaçak telefon operasyonu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 29 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

Operasyonun merkezi Konya’nın Meram ilçesi…

İlçede gümrük kaçağı telefonlar sattığı öğrenilen iş yerine ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 29 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. 1 akıllı saat, 3 akıllı kulaklık ve 105 telefon aksesuarı da saklanılan yerde bulundu.

Gümrük kaçağı telefonların merdiven korkuluğunun arkasına yerleştirildiği tespit edildi. Şüphelinin duvar görünümlü ahşap bölmede telefonları sakladığı ortaya çıktı.

Şüphelinin kaçak telefonları farklı adreslerden kargoyla getirttiği anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

# Konya # Konya # kaçakçılık # kaçak telefon

Benzer Videolar

Belediye açıkladı: Uygun fiyatlı konut Belediye açıkladı: Uygun fiyatlı konut
Kayseri halkı tedirgin: Çadırda kalıyorlar Kayseri halkı tedirgin: Çadırda kalıyorlar
Esnaf konteynerleri dükkana çevirdi Esnaf konteynerleri dükkana çevirdi
Kocasinan Belediyesi Türkoğlu’nda günde 16 bin ekmek dağıtıyor Kocasinan Belediyesi Türkoğlu’nda günde 16 bin ekmek dağıtıyor
YÖK Başkanı Özvar açıkladı YÖK Başkanı Özvar açıkladı
Amasya’da 57 köy yolu ulaşıma kapandı Amasya’da 57 köy yolu ulaşıma kapandı
Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu! Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu!
Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta korkutan yangın
"İlk Evim, İlk İş Yerim" "İlk Evim, İlk İş Yerim"
MHP’de aday adaylık süreci başlıyor MHP’de aday adaylık süreci başlıyor
FETÖ operasyonu: 21 gözaltı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Hayat kurtaran askerler böyle eğitiliyor Hayat kurtaran askerler böyle eğitiliyor
Çok Okunanlar
1 Birçok ilde eğitime kar engeli
2 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama
5 Kışın yağmayan kar şimdi yağacak