Kocasinan’da para geçmiyor, sevgi paylaşılıyor!

Para geçmeyen alışveriş modeliyle hizmet veren Dost Mağaza, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet desteği sundu.

Dost Mağaza, belirli kriterlere göre seçilen vatandaşlara temel gıda, temizlik ve tekstil ürünlerini ücretsiz olarak sağlıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mağazayı ziyaret ederek projeye dair şu ifadeleri kullandı:

"Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyoruz."

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, aileler gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılıyor ve destekten faydalanıyor.

Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahipleri tarafından büyük takdirle karşılanıyor ve belediyenin sosyal yardımlaşma projelerinin en önemli ayağını oluşturuyor.