Kolon kesme davasında 3 tahliye

Gaziantep'te 6 Şubat depreminde yıkılan ve kesilen kolon vakasıyla gündeme gelen apartmanla ilgili görülen davada 3 kişi tahliye edildi.



Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ilk depremde yıkıldı. 51 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan apartmanla ilgili Nizip adliyesinde dava süreci başlamıştı.



5’inci duruşmanın ardından mahkeme tutuklu yargılanan üç kişiyi serbest bıraktı.



Furkan Apartmanıyla ilgili davada ana konu binada taşıyıcı kolonunun kesilmesiydi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı raporda kolonun kesildiği bilirkişi tarafından tespit edilmişti.



Dava Avukatı Mesut Çakar ara kararla 3 kişinin serbest bırakılmasına anlam veremediklerini söyledi.



Çakar, dosyada yetersiz ve çelişkişi raporların yer aldığını belirtti. Furkan apartmanında hayatını kaybedenlerin yakınları da tahliyelere tepki gösterdi.



