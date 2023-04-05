Konya'da fırsatçılara göz açtırılmıyor: 3 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Deprem bölgesinden yoğun göç alan Konya’da, ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında, 'Fiyatları Etkileme' suçundan soruşturma başlatılan kişiler, adli para cezası veya 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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Konya’da fırsatçılara göz açtırılmıyor. Deprem bölgesinden göçü fırsat bilip, ev kiralarını fahiş miktarda artıran 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Büyük depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlar, farklı illere zorunlu göç etti. Yoğun göç alan illerden biri de Konya. Bazı ev sahipleri ve emlakçılar ev kiralarında fahiş artış yaptı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 42 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Kiralarda ölçüsüz artış uygulayanlar adli para cezası veya 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Öte yandan Konya Ticaret İl Müdürlüğü de gıda, çocuk bezi ve temizlik ürünlerinin fahiş fiyata satılmasıyla ilgili denetimler yapıyor. Bu kapsamda günlük 50-60 market ve mağaza gibi iş yerleri denetleniyor.

Son 3 ayda fahiş fiyat uygulayan yaklaşık 120 işletme hakkında tutanak düzenlendi. Fahiş fiyat artışı belirlenmesi halinde, bu iş yerlerine 100 bin liradan, 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacak.

Ayrıca son dönemlerde ürün etiketi uygulamasını ihlal eden yaklaşık 60 işletme sahibine de etiket başına bin 300 lira para cezası uygulandı.

# Konya # Konya # Fahiş fiyat # ev kiraları

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