Konya’da okulda silahlı saldırı: Öğretmene kurşun!

Konya’nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu’nda görev yapan 41 yaşındaki sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya’da okulda silahlı saldırı: Öğretmene kurşun!
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 Olay, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi’ndeki ilkokulda meydana geldi. Engelli bir öğrencinin ağabeyi olduğu belirtilen Kerem K., yanında getirdiği tabanca ile Güçlü’ye üç el ateş etti. Saldırı sonucu öğretmen, sırtından, kasığından ve sol bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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