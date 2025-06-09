Konya'da şok saldırı: Tokalaştı, ardından kurşun yağdırdı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırı, şehirde büyük yankı uyandırdı. Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi karşı karşıya geldi. Şüpheli şahıs, husumetlisi K.D.'nin bir markete girdiğini görünce harekete geçti.

Marketin önünde beklemeye başlayan saldırgan, K.D.'nin marketten çıkmasını fırsat bilerek onu karşıladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, şüpheli ve K.D. arasında kısa süreli bir tokalaşma yaşandı. Ancak bu sıcak selamlaşmanın sonu, kısa sürede kanlı bir saldırıya dönüştü.

TOKALAŞMANIN ARDINDAN TABANCA İLE SALDIRDI

Tokalaşmanın hemen ardından, şüpheli şahıs yanında taşıdığı tabancayı çıkararak K.D.’nin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu K.D., bacağından vurularak yere yığıldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar panikle olay yerinden uzaklaşırken, bazı kişiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. K.D.’nin bacaklarından ağır şekilde yaralandığı, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden otomobille kaçan şüphelinin kimliği belirlenirken, polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Şüphelinin yakalanması için kent genelinde arama çalışmaları sürüyor.