Korkunç kaza: Ekmek almaya giden yaşlı adam kepçenin altında kaldı!

Kaza, saat 17.00 sularında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) adına bir taşeron firma tarafından yürütülen içme suyu hattı çalışması esnasında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, evinin tam karşısında bulunan fırından ekmek almak isteyen Okan Işık (81), yolu geçmek için çalışma alanına yöneldi. Işık, geri manevra yapan veya çalışma halindeki kepçenin arkasından yürüdüğü sırada iş makinesinin çarpmasıyla yere savruldu.

Çenesinden, yüzünden ve vücudunun birçok yerinden darbe alan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla kepçenin altından çıkarıldı.

BABA ACISIYLA YIKILDI: "BÖYLE İŞ Mİ OLUR"

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Okan Işık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Olay yerinde iş yeri bulunan yaşlı adamın oğlu, babasının ölümüne şahit olmanın verdiği acıyla yıkıldı. Uzun süre gözyaşı döken ve feryat eden oğul, kepçe operatörü E.G.'ye tepki göstererek, "Böyle iş mi olur" diyerek isyan etti. Çevredeki vatandaşlar da taşeron firma çalışanına büyük tepki gösterirken, emniyet güçleri kalabalığı sakinleştirerek kepçe operatörünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

EŞİ ACI HABERİ EVİN BALKONUNDA ÖĞRENDİ

Olay sırasında evde bulunan Okan Işık'ın eşi, eşinin hayatını kaybettiği haberini balkondan dışarı bakarken öğrendi ve büyük bir üzüntü yaşadı.

Okan Işık'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.