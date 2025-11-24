Korkunç kaza: Ekmek almaya giden yaşlı adam kepçenin altında kaldı!

Antalya'da içme suyu hattı çalışması yürüten taşeron bir firmaya ait iş makinesi, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Okan Işık'a çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç kaza: Ekmek almaya giden yaşlı adam kepçenin altında kaldı!
Yayınlanma:

Kaza, saat 17.00 sularında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) adına bir taşeron firma tarafından yürütülen içme suyu hattı çalışması esnasında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, evinin tam karşısında bulunan fırından ekmek almak isteyen Okan Işık (81), yolu geçmek için çalışma alanına yöneldi. Işık, geri manevra yapan veya çalışma halindeki kepçenin arkasından yürüdüğü sırada iş makinesinin çarpmasıyla yere savruldu.

Çenesinden, yüzünden ve vücudunun birçok yerinden darbe alan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla kepçenin altından çıkarıldı.

BABA ACISIYLA YIKILDI: "BÖYLE İŞ Mİ OLUR"

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Okan Işık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Olay yerinde iş yeri bulunan yaşlı adamın oğlu, babasının ölümüne şahit olmanın verdiği acıyla yıkıldı. Uzun süre gözyaşı döken ve feryat eden oğul, kepçe operatörü E.G.'ye tepki göstererek, "Böyle iş mi olur" diyerek isyan etti. Çevredeki vatandaşlar da taşeron firma çalışanına büyük tepki gösterirken, emniyet güçleri kalabalığı sakinleştirerek kepçe operatörünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

EŞİ ACI HABERİ EVİN BALKONUNDA ÖĞRENDİ

Olay sırasında evde bulunan Okan Işık'ın eşi, eşinin hayatını kaybettiği haberini balkondan dışarı bakarken öğrendi ve büyük bir üzüntü yaşadı.

Okan Işık'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.

Trendyol 1. Lig’de kritik randevu! Serik Spor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Trendyol 1. Lig’de kritik randevu! Serik Spor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya
Günün Manşetleri
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
“Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”
Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı komisyonu kararına ilk yorum
“21 yıllık çevre devrimi, ev sahipliğiyle taçlandı”
Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu!
Aile yılı ulaşım raporu açıklandı!
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri güncellendi! Mevduat faizleri güncellendi!
Asgari ücrette zam hesapları hızlandı! 2026 için masada hangi oranlar var? Asgari ücrette zam hesapları hızlandı! 2026 için masada hangi oranlar var?
Altın piyasasında FED rüzgarı! Altın piyasasında FED rüzgarı!
Meteoroloji uyardı: Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! Meteoroloji uyardı: Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu