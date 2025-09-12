Korkunç olay! Annesini ve kardeşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

Aksaray’ın Hassas Mahallesi’nde yaşanan olayda, tartıştığı komşusunu silahla vurduktan sonra evine giden bir kişi, annesi ve kardeşini başından vurup intihar girişiminde bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Korkunç olay! Annesini ve kardeşini vurdu, intihar girişiminde bulundu
Yayınlanma:

Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta oturan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T., yanında bulunan tabanca ile Kuddisi A.’ya ateş ederek kaçtı.

Eve giden Ömer T., annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u da başlarından vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ömer T., annesi Medine ve kardeşi Umut’un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli’de feci yangın! Lojistik deposu alevlere teslim olduKocaeli’de feci yangın! Lojistik deposu alevlere teslim olduYurt
Bugün havaya dikkat! Sağanak yağış bu illerde etkili olacakBugün havaya dikkat! Sağanak yağış bu illerde etkili olacakYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aksaray silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
76 milyon TL’lik bahis operasyonu
İsrail’in adını anmadan kınadılar
Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh’i mağlup etti
Vatandaşlara faizsiz ev, araç ve iş yeri fırsatı
Ukrayna’da İsrail yapımı radar sistemi imha edildi
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası
Aksaray’da aile dehşeti Aksaray’da aile dehşeti
Lojistik deposu alevlere teslim oldu Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu