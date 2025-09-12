Korkunç olay! Annesini ve kardeşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta oturan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T., yanında bulunan tabanca ile Kuddisi A.’ya ateş ederek kaçtı.

Eve giden Ömer T., annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u da başlarından vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ömer T., annesi Medine ve kardeşi Umut’un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.