Korkunç olay! Kızıltepe’de sokak ortasında cinayet...

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Korkunç olay! Kızıltepe’de sokak ortasında cinayet...

Olay Bahçelievler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrullah Abdulsametoğlu otomobiliyle seyir halindeyken yanına yaklaşan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şükrullah Abdulsametoğlu’nun vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükrullah Abdulsametoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Abdulsametoğlu’nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası açıklama!Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası açıklama!Ekonomi
Seçimin ardından gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları...Seçimin ardından gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları...Ekonomi
# mardin # Kızıltepe
Çok Okunanlar
Seçimlere katılım son 15 yılın en düşük seviyesinde
Seçimlere katılım son 15 yılın en düşük seviyesinde
Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması
Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı!
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı!
Fenerbahçe'de 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe'de 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! | ULUSAL HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! | ULUSAL HABER 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?