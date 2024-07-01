Kuaför ve berberler haftanın 1 günü kapalı olacak



Berber kuaför ve güzellik merkezlerinin haftanın bir günü kapalı olmasıyla ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.



Alınan karara göre Valilik tarafından kapalı olması belirlenen günlerde işletmelerin açık olduğu tespit edilirse idari yaptırım uygulanacak.

"BİZCE ÇOK UYGUN BİR KARAR, PAZAR GÜNÜ OLMASINI İSTİYORUZ"

Berber ve kuaförler de haftanın bir günü işletmelerinin kapalı olmasından oldukça memnun. Çünkü hem sevdikleriyle vakit geçirmek hem de bir gün dinlenmek istiyorlar.



Ticaret Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede aslında kararın 2022 yılında alındığını da hatırlattı.



