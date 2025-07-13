Küçükçekmece’de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren aday suçüstü yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de bir aday, ehliyet sınavına gizli kamera ve kulaklık düzeneğiyle girdi. Görevli polislerin dikkatiyle suçüstü yakalandı. Üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Küçükçekmece’de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren aday suçüstü yakalandı
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Küçükçekmece’de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren aday suçüstü yakalandı - Resim : 1

İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenen ehliyet sınavında bir aday, hazırladığı kopya düzeneğiyle sınava girerken suçüstü yakalandı.

Olay, 10 Temmuz’da Halkalı Merkez Mahallesi’ndeki TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu Küçükçekmece E-Sınav Merkezi'nde yaşandı. Daha önceki sınavlardan kalan bir aday, internette gördüğü sistemle kendi kopya düzeneğini hazırladı.

Cep tipi modem, ses aktarım cihazı, gizli kulaklık ve kamera düzeneğiyle sınava giren aday, dışarıdaki bir kişiyle iletişim kurarak cevap almaya çalıştı. Ancak sınav salonundaki görevli polislerin şüphelenmesi üzerine yapılan aramada düzeneği ortaya çıktı.

Şüphelinin üzerinde kamera, kulaklık, mikrofon, cımbız, modem ve ses aktarım cihazı bulundu. Gözaltına alınan aday hakkında “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun” kapsamında adli işlem başlatıldı.

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