Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de otizmli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Adem Barik gölde hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Adem Barik kayboldu. Bir süre sonra Küçükçekmece Gölü’nde hareketsiz halde yatan küçük çocuğu gören bir vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Adem Barik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barik’in nasıl göle düştüğü henüz belirlenemezken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

